Euro d’athlétisme en salle – le récap noir-jaune-rouge : une Nafi en or, un 60m historique et deux finalistes sur 400m

Ismael Debjani était, lui, au départ du 1500m et a réalisé une belle course, finissant 7e en 3 : 40.06. Le Belge était satisfait de sa course et fier de lui, d’autant plus qu’il avait un temps pensé arrêter sa carrière. "Aujourd'hui, j'ai couru pour moi, pour mes sponsors privés qui me soutiennent, ma famille qui est présente, mon staff et tous les gens qui me soutiennent sur Facebook. Je les remercie énormément. Sans eux, je serais derrière mon écran à supporter les Belges", a-t-il déclaré, très ému, après la course au micro de Martin Weynants.

Helena Ponette peut également être satisfaite de son 400m. Qualifiée au temps en série, la Belge a réalisé une belle course en demi-finale mais a terminé 4e de sa demi et son chrono de 53.07 n’a pas été suffisant pour se qualifier.