Euro d’athlétisme en salle – Le récap de dimanche : 3 nouvelles médailles pour la Belgique

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen s’est montré intraitable pour dominer le 3.000 m et réussir un nouveau doublé avec le 1.500 m.

En 7 min 40 sec 32, Ingebrigtsen a amélioré son record personnel pour devancer l’Espagnol Adel Mechaal (7 : 41.75) et le Serbe Elzan Bibic (7 : 44.03). Comme à son habitude, le Norvégien de 22 ans a rapidement pris les devants de la course avant d’augmenter progressivement le rythme pour étouffer ses adversaires.

"J’ai l’impression d’avoir couru un peu seul aujourd’hui. J’aimerais avoir plus de concurrence mais je ne sais pas quoi dire. J’espère que les autres ont vraiment couru pour eux et pas pour la deuxième place. Ça a été une belle soirée mais je ne suis pas vraiment heureux avec ma saison en salle. Je ne me suis pas super bien entraîné après avoir été très bien à l’automne. J’ai hâte de bien m’entraîner à nouveau", a indiqué Ingebrigtsen, tranchant comme à son habitude.

Le Belge, Robin Hendrix a terminé 10e du 3.000m avec un chrono de 7 : 50.46, mais l’athlète de 28 ans s’attendait "à beaucoup mieux", a-t-il expliqué en zone mixte à l’Ataköy Arena :"J’espérais un top cinq ou peut-être même une médaille, donc ce n’est pas du tout amusant. Après les séries et ce matin, je me sentais bien, donc je ne l’ai pas vraiment vu venir. J’ai peut-être sous-estimé le fait de courir deux fois en deux jours, mais je dois le travailler de toute façon".

Le vainqueur Norvégien, Ingebrigstenn-, ne s’est donc pas arrêté à son 3000 M. Il a encore garni un palmarès déjà colossal avec un neuvième titre européen sur la piste et son second doublé 1.500/3.000 m consécutif à l’Euro en salle. Il est également champion olympique du 1.500 m et champion du monde du 5.000 m en titre.