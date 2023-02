Euro d'athlétisme en salle : la sélection belge dévoilée, Kevin Borlée et Cynthia Bolingo renoncent au 400 m

La sélection belge pour Istanbul est la suivante:

Dames

60 m: Delphine Nkansa et Rani Rosius

400 m: Camille Laus et Helena Ponette

3.000 m: Lisa Rooms

60 m haies: Anne Zagré

Poids: Jolien Boumkwo

Pentathlon: Nafi Thiam et Noor Vidts

Messieurs

400 m: Alexander Doom et Julien Watrin

800 m: Eliott Crestan, Tibo De Smet et Aurèle Vandeputte

1.500 m: Ismael Debjani

3.000 m: Robin Hendrix, John Heymans et Isaac Kimeli

60 m haies: Michael Obasuyi

Hauteur: Thomas Carmoy

Perche: Ben Broeders

Relais 4x400 m messieurs (Belgian Tornados): Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Christian Iguacel et Julien Watrin.