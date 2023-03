Euro d’athlétisme en salle : Doom, Watrin et Ponette qualifiés sur 400m, Laus éliminée, Rosius et Nkansa passent sur 60m

Alexander Doom et Julien Watrin étaient engagés dans les séries du 400m des championnats d’Europe d’athlétisme en salle. Et les deux Belges ont réalisé une belle course pour valider leur ticket pour les demi-finales.

Doom, présent dans la deuxième série a terminé deuxième en 46.26, juste derrière l’Espagnol Canal et a donc validé directement sa qualification pour les demi-finales. Une course qui se déroule cette après-midi et qu’il va donc falloir bien préparer. "Je vais aller chez le kiné, prendre un bain glacé, peut-être un peu de repos et surtout beaucoup manger", a expliqué Doom au micro de Martin Weynants.

Watrin était, lui, au départ de la cinquième et dernière série. Le Belge a bien géré sa course et s’est imposé en 46.41, réalisant son meilleur chrono de la saison. "L’année passée, c’est en demi que j’ai eu du mal, donc j’ai vraiment envie de passer à travers ça. Ce n’est pas évident, deux 400m le même jour", regrettait le Belge au micro de Martin Weynants.