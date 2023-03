Anne Zagré s'est qualifiée pour les demi-finales du 60m haies des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, samedi, à Istanbul.

Zagré s'est classée quatrième de la première série en 8.13, à 15 centièmes de son record personnel (7.98). La Néerlandaise Nadine Visser s'est imposée en 7.88, meilleur chrono de l'ensemble des 30 athlètes au départ.

Les trois premières de chacune des quatre séries et les quatre chronos restants les plus rapides avancent en demi-finales. Zagré termine avec le troisième temps des candidates au repêchage et pourra disputer les demies, dimanche (8h55). Elle réalise le 15e temps des séries.