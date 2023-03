Euro d’athlétisme en salle : bonne entrée en matière de Nafi Thiam et Noor Vidts sur le 60m haies dans le pentathlon

Pour débuter leur journée, les deux Belges sont au départ du 60m haies et réalisent une belle course. Alignées toutes les deux dans la deuxième série, elles réalisent leur meilleur chrono de la saison. Noor Vidts remporte la série en 8.21 et empoche 1082 points, tout comme la Polonaise Sulek, également en 8.21 et qui a pulvérisé son record personnel. Nafi Thiam termine, elle, troisième en signant un chrono de 8.23, égalant son record personnel. Elle n’avait plus couru aussi vite sur la distance depuis 2017.

Après la première des cinq épreuves, les deux Belges sont donc toutes les deux sur le podium provisoire de ce pentathlon.