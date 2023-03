Euro d’athlétisme en salle - Anne Zagré s’arrête en demi-finale du 60m haies : "Le départ me reste en travers de la gorge"

La marche était trop haute pour Anne Zagré ce dimanche matin, aux Championnats d’Europe d’athlétisme en salle. Face au gratin européen du 60 mètres haies, la Belge n’est pas parvenue à se qualifier pour la finale.

Alignée dans le couloir N.2 de la deuxième demi-finale, Zagré a réalisé le 8e et dernier temps de sa course. Petite consolation : elle a signé son "season best" avec un chrono de 8.08 (au lieu de 8.11). En cinq participations à l’Euro d’athlétisme en salle, la Bruxelloise de 32 ans n’a jamais réussi à se hisser en finale.

"Le chrono n’est pas mauvais, mais quand je revois ma course, je suis un peu déçue. Je voulais faire une course pleine du début à la fin. Cela n'a pas été le cas. Le départ me reste en travers de la gorge", a-t-elle confié à notre envoyé spécial Martin Weynants à l’issue de la course, avant de relativiser. "Mais je n’étais pas sûre de pouvoir faire ces championnats. Je fais un chrono similaire à l’an dernier alors que j’ai changé d’entraîneur. Donc c’est encourageant pour la suite. Les voyants sont aux verts pour l’été".

Plus surprenant, la championne du monde française Cyréna Samba-Mayela s’est également arrêtée en demi-finale. Cinquième (les 4 premières étaient qualifiées), elle a été devancée pour 3 petits millièmes par la hongroise Gréta Kerekes. Les deux athlètes ont été départagées à la photo-finish.