Euro d’athlétisme : Bol, Warholm, Jacobs, les stars ont régné sur Munich

La reine de ces Championnats d’Europe est celle du tour de piste : Femke Bol. A 22 ans, la jeune Néerlandaise a signé un triplé inédit 400 m, 400 m haies – sa course de prédilection – et relais 4x400 m féminin. Un tour de force.

"C’était très difficile mentalement de courir le 400 m plat. Mais le 400 m haies n’était pas plus facile, même si je savais que s’il ne se passait rien de bizarre, j’aurais cette médaille. Je suis tellement fière de réussir le doublé" en individuel, a apprécié la détentrice du record d’Europe (52.03).

"Mais je ne le referai plus jamais !, a ri la médaillée de bronze olympique 2021 du 400 m haies et double médaillée d’argent mondiale 2022 (400 m haies et relais 4x400 m mixte). Enfin, peut-être, il ne faut jamais dire jamais."