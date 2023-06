Euro Basket 2023, tous les voyants sont au vert pour les Belgian Cats avant d’affronter l’Italie

Avant d'affronter l'Italie, la Belgique a donc déjà un pied et quatre orteils en quarts de finale. On voit mal en effet ce qui pourrait priver les Belgian Cats de la première place du groupe B. Grâce à leur goal-average et aux résultats des autres équipes du groupe B, la Belgique pourrait même se permettre d’être battue de 22 points. Si les Belges devaient s’incliner avec un écart plus conséquent, elles devraient alors passer par un match de barrage face au 3e du groupe A. Un scénario peu probable vu ce qu’elles ont montré jusqu’à présent. L’expérimentée Antonia Delaere, se veut rassurante même si elle se méfie de cette équipe italienne qu’elle connaît bien après sa saison passée à Venise : " Depuis le début de ce championnat, les autres équipes nous considèrent parmi les favorites. Il faut dire qu’on a bien démarré la compétition mais même si on est quasiment déjà qualifiées pour les quarts de finale, on va tout faire pour battre l’Italie ce dimanche. C’est dans la mentalité des Belgian Cats. Maintenant, ce ne sera pas facile car l’Italie doit aussi gagner après sa défaite face à la Tchéquie. Les Italiennes ont bien réagi vendredi contre Israël. J’ai évolué avec 5 des joueuses à Venise. Il y a de la qualité et beaucoup de talents dans cette jeune équipe qui selon moi est meilleure que la République tchèque. Il va donc falloir évoluer à notre meilleur niveau si on veut l’emporter ".

Les Belgian Cats vont encore progresser dans cet Euro

La Belgique impressionne donc en ce début d’Euro. Ce qui n’est pas le cas des autres favoris. La France, même si elle est déjà qualifiée (grâce à la victoire de l’Allemagne face à la Slovénie), a remporté ses deux premiers matches sans briller outre mesure ; l’Espagne a déjà subi un revers contre la Lettonie ; alors que la Serbie, championne d’Europe en titre, est en reconstruction et manque encore d’automatismes. Selon Rachid Méziane, les Belgian Cats ont clairement une belle carte à jouer dans cet Euro. " Pour l’instant, tout va bien. J’aurais tort de me plaindre même si on veut encore améliorer certaines choses. Ce sont les détails qui font la différence à ce niveau. Les voyants sont au vert mais on a envie de plus. Les filles ont faim et notre équipe a encore besoin de grandir. J’avais dit que l’équipe allait encore progresser dans cet Euro et c’est ce que nous sommes en train de faire. Et ce n’est pas terminé, les cats ont encore une marge de progression avec des joueuses qui arrivent à maturité. C’est en tout cas de bon augure pour la suite de la compétition. On reste humbles mais on affiche nos ambitions. On ne se cache pas, on est là pour une médaille et, comme je l’ai déjà dit, on peut viser l’or ".