Euro Basket 2023, les choses sérieuses commencent pour les Belgian Cats qui affrontent la Serbie, tenante du titre, en quart de finale

Comme il y a deux ans, lors du dernier Euro féminin de basket, les Belgian Cats vont à nouveau devoir affronter la Serbie. Après la défaite douloureuse (74-73) qui l’a privée de finale en 2021, la Belgique entend bien remettre les pendules à l’heure face aux championnes d’Europe en titre. Il faut dire que les joueuses belges n’ont pas oublié cette cruelle désillusion comme le rappelle Julie Van Loo : " Je me souviens très bien de ce match disputé à Valence. Nous nous étions inclinées d’un point. Cette défaite a toujours un goût amer pour moi parce que nous ne méritions pas d’être battues. Kim Mestdagh avait d’ailleurs marqué un panier à 3 points à la dernière seconde qui a été ensuite annulé. On va donc aborder ce match avec un sentiment de revanche mais aussi avec une bonne dose de confiance. L’équipe a bien progressé, nous sommes plus expérimentées et plus constantes. Je pense que nous avons appris de nos erreurs. Maintenant, c’est clair que nous aurions préféré affronter la Serbie plus tard dans la compétition mais pour décrocher une médaille, il faut la mériter et donc nous devons pouvoir battre n’importe quelle équipe dans cet Euro. A partir de maintenant, les matches sont décisifs. On n’a plus de seconde chance. On doit gagner, autrement c’est terminé pour nous. On peut dire que les choses sérieuses commencent maintenant ".

Les Belgian Cats n’ont donc pas été gâtés en héritant d’un adversaire cité parmi les favoris du tournoi au même titre que l’Espagne, la France ou la… Belgique. Certes, l’équipe de Marina Maljkovic est en reconstruction après la retraite internationale de joueuses cadres comme Sonja Vasic, MVP de l’Euro 2021, Ana Dabovic, Maja Scoric ou encore Jelena Brooks (Milovanovic) mais la Serbie peut encore compter sur la meneuse la meneuse américaine naturalisée, Yvonne Anderson (qui évolue à Bourges) mais aussi sur l’ailière Aleksandra Crvendakic (ex-Lyon qui joue désormais à Salamanque) ainsi que sur une nouvelle génération prometteuse. Une équipe serbe qui répond toujours présente aux grands rendez-vous. Rachid Méziane, le coach des Cats s’attend donc à un match compliqué ce jeudi. " Ce n’est plus la même équipe qu’il y a deux ans. C’est vrai que la Serbie n’a pas encore séduit dans ce championnat d’Europe mais il ne faut pas sous-estimer cet adversaire qui, j’en suis sûr, va élever son niveau de jeu. Les Serbes possèdent une force mentale hors du commun. Elles ne lâcheront rien, croyez-moi. Je connais particulièrement bien la Serbie pour l’avoir affrontée à plusieurs reprises ces dernières années avec la France mais aussi récemment en matches de préparation avec la Belgique. Les joueuses évoluent dans les grands clubs européens et ont donc l’habitude de disputer des matches de haut niveau. Cela dit, nous avons aussi les joueuses qui ont l’expérience de ce genre de match comme Emma Meesseman ou Julie Allemand. Le coup est jouable à condition de rester concentrées et de bien gérer l’aspect émotionnel ".

Ne pas tomber dans le piège tendu par la Serbie

Avant ce duel qui s’annonce explosif, le coach français des Cats se montre donc confiant, du moins en apparence. "J’ai entière confiance en mon équipe qui a pu bénéficier d’un jour de repos supplémentaire, ce qui n’est pas négligeable alors que les Serbes ont joué mardi soir face à la Grande-Bretagne. Mon seul regret est le format de la compétition. La Serbie a déjà disputé 4 matches dans cette splendide arena de Ljubljana. Elle a ses repères puisqu’elle s’y est entraînée 5 fois et a donc shooté plus de 2000 fois dans cette salle alors que nous avons seulement découvert la Stozice arena ce mercredi lors de notre seul entraînement. Maintenant, on ne va pas se plaindre, c’est ainsi et je sens que mon équipe monte en puissance et, comme je l’ai déjà dit, elle va encore progresser dans cette compétition. A nous de ne pas tomber dans le piège que va nous tendre la Serbie, notamment sur le plan physique. Si on développe le jeu qu'on a proposé depuis le début du tournoi, on a les qualités pour battre cet adversaire et poursuivre l’aventure dans ce championnat d’Europe ".

Un combat mental et physique

Le mental sera donc important dans cette confrontation mais aussi l’aspect physique. L’équipe serbe joue toujours à la limite de ce qui est autorisé. Kyara Linskens, le poste 5 des Belgian Cats, sait donc à quoi s’attendre : " On s’est bien préparées. On sait que cela va s’apparenter à un véritable combat dans la raquette. Ce sera un match très physique, comme toujours avec la Serbie. C’est une équipe des Balkans. On sait ce que ça veut dire. Le jeu est agressif et j’espère que les arbitres seront à la hauteur et siffleront bien les fautes commises. J’ai confiance car tout le monde veut gagner ce match. On a souffert contre l’Italie mais je pense que c’est une bonne chose dans l’optique de la suite du tournoi. On a rectifié certains détails et on ne commettra plus les mêmes erreurs en quarts de finale ". Pour Julie Van Loo, la fraîcheur des Belgian Cats devrait jouer un rôle dans ce duel qui s’annonce âpre entre deux équipes qui visent le dernier carré : " Je pense que les trois jours de repos devraient nous être profitables. C’est un avantage surtout vu nos rapides transitions offensives. Nous devons imposer notre rythme et nous projeter vers l’avant. Je ne sais pas si la Serbie est prête pour faire face à notre jeu et notre vitesse. De toute façon, on n’a pas le choix. On doit gagner tous les matches qui nous restent si on veut devenir championnes d’Europe ".