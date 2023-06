Euro basket 2023 : les Cats face aux Bleues, à qui la clé de la demi-finale Belgique-France ?

Julie Allemand (26 ans, 1m74) a de nouveau impressionné depuis le début de la compétition, organisant le jeu belge quasi les yeux fermés pour délivrer un total de 41 assists sur les quatre rencontres des Belges et signant au passage des doubles doubles sur les deux derniers matches. La meneuse liégeoise domine de la tête et des épaules son secteur de jeu quand on regarde les statistiques globales de l’Euro jusqu’ici (pour toutes les équipes).

Mais son impact sur le jeu belge se ressent bien au-delà des chiffres avec sa hargne caractéristique et une fraîcheur physique bienvenue, alors que la récente championne de France a vécu une saison perturbée par les blessures musculaires. Ce qui lui a finalement aussi permis de laisser souffler un peu son corps et son esprit. Restée sur le parquet pratiquement tout le match contre l’Italie (1 minute 12 sur le banc seulement !), Allemand a prouvé qu’on pouvait compter sur elle jusqu’au bout quand le match se durcit.

Côté français, c’est Marine Fauthoux (22 ans, 1m76) qui doit répartir au mieux les options offensives des Bleues. Future joueuse de l’ASVEL (elle était prêtée à Basket Landes ces deux dernières saisons) elle y retrouvera donc… Julie Allemand sur sa route vers le parquet. Son début de compétition compliqué (aucun point sur les deux premiers matches face à l’Allemagne et la Grande-Bretagne) lui a secoué la tête. Mais la suite (et le travail pendant les jours de repos notamment) a semblé lui redonner des couleurs et de la voix pour diriger ses équipières. Fauthoux est sortie de sa boîte en quart de finale pour marquer 15 points et délivrer 6 assists, en 22 minutes passées au jeu. De quoi plutôt bien se relancer et faire jeu égal dans les chiffres des quarts avec sa future équipière, une Julie Allemand que même le journal français L’Equipe n’hésite pas à qualifier de "référence" à ce poste-clé.