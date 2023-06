Euro basket 2023 : les Belgians Cats humilient la Serbie et se qualifient pour les 1/2

Pour son quart de finale, la Belgique avait fort à faire face à la Serbie, championne d’Europe en titre. Mais les Cats ont dégoûté les Serbes dès le début de rencontre. La Belgique a ensuite contrôlé son avance et se qualifie pour la suite de la compétition. Ce sera soit la France ou le Monténégro.

Les Cats entament la rencontre de la meilleure des manières et claquent un 14-0. Les Serbes ratent leurs neuf premières tentatives et les Belges enchaînent avec quelques trois points. À la fin du premier quart-temps, la Belgique mène 28-8 face à la Serbie qui loupe quasi-tout.

La pression continue directement dans le second quart-temps avec un trois points pour faire 31-8. Mais les Serbes rentrent enfin dans la rencontre et commencent à faire un peu mal à la Belgique. Alors que la mi-temps arrive, la Serbie enchaîne neuf points de suite via les trois points. Mais les Cats restent vigilantes. C’est 49-31 (+18) à la pause.

Les Cats repartent directement avec un trois points de Vanloo pour montrer qui sont les patronnes. L’écart se stabilise. Les Belges gèrent l’avantage et s’envolent à 71-45 avant le dernier quart-temps.

Il reste dix minutes à jouer et la Serbie n’est plus dans le coup. Le score passe à 79-45 et les Cats peuvent faire tourner l’effectif. Les Belgian Cats s’imposent finalement 93-53 et affronteront la France ou le Monténégro. À noter aussi l’énorme prestation d’Emma Messemman qui claque un triple double (au moins dix unités dans trois des cinq catégories statistiques).