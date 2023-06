Euro Basket 2023, Julie Allemand : "Les Cats sur la bonne voie mais il y a encore du chemin avant la médaille"

Avec Emma Meesseman et Julie Van Loo, Julie Allemand fait incontestablement partie des joueuses belges les plus en vue depuis le début de l’Euro féminin de Basket. La meneuse liégeoise est actuellement la meilleure donneuse d’assists de la compétition. La joueuse de l’Asvel a distillé 8 passes décisives contre Israël, 11 contre la République tchèque, et 11 également lors du match de dimanche face à l’Italie. En moyenne, Julie Allemand tourne donc autour des 10 assists par match. Une performance qui ne passe pas inaperçue. La cheffe d’orchestre de l’équipe belge ne compte pas s’arrêter en si bon chemin alors que les quarts de finale se profilent. Les Cats pourraient bien affronter la Serbie, championne d’Europe en titre, ce jeudi à Ljubljana.

Les Belgian Cats ont donc marqué les esprits en remportant leurs trois matches de poule. Si l’équipe belge, 4e au Power Ranking de la FIBA (mais la Belgique va au moins grappiller une place après ses trois victoires), n’a fait qu’une bouchée d’Israël avant de remettre le couvert face à la République tchèque, le match contre l’Italie, 5e nation européenne, s’est avéré nettement plus compliqué. Pour Julie Allemand, ce n’était pas vraiment une surprise : " Je pense que les deux premiers matches ont été trop faciles. Face aux Italiennes, on a éprouvé des difficultés mais on est resté sereines et patientes avant de prendre le dessus en fin de match. Même si notre défense a, de nouveau, fait la différence, on a aussi commis certaines erreurs qui se sont payées cash mais heureusement on l’a emporté et on est parvenues à se qualifier pour les quarts de finale, en évitant les barrages ". L’avertissement n’a donc pas prêté à conséquences mais les Cats ne devront pas reproduire ces erreurs dont parle Julie Allemand lors des prochains matches, à commencer ce jeudi face au vainqueur du match qui opposera la Serbie à la Grande-Bretagne avec un net avantage pour les Serbes, médaillées d’or lors des championnats d’Europe 2021 à Valence, en Espagne. " C’est clair mais nous serons prêtes. Je pense aussi que ce n’était pas plus mal d’avoir dû batailler ferme contre l’Italie, plutôt que d’avoir un match facile et puis de se prendre une claque en quart de finale. Le chemin est donc encore long avant de décrocher une médaille ".

En attendant, la Belgique est, avec la France, la seule équipe à avoir remporté ses trois matches de la phase de groupes. Le collectif des Belgian Cats est bien rodé. Le cinq de base évolue à un très haut niveau avec une Emma Meessemman en mode MVP alors que Julie Allemand fait office de métronome et cela malgré une préparation quelque peu chahutée. " Je n’ai rejoint le groupe qu’après ma blessure et la finale des playoffs du championnat de France. Ma préparation a donc été un peu perturbée et je suis arrivée avec un certain retard. Je n’ai réintégré l’équipe qu’il y a trois semaines. En plus, je n’étais pas présente lors des dernières rencontres de qualification en novembre et février. Et puis, je découvre aussi un nouveau coach. J’ai en effet disputé mes premiers matches avec Rachid Méziane il y a une quinzaine de jours mais comme je connaissais forcément toutes les joueuses, j’ai donc trouvé tout de suite la bonne connexion ".

Un honneur de jouer pour la Belgique

Malgré une saison éprouvante, Julie Allemand n’aurait raté ce championnat d’Europe pour rien au monde : " C’est un honneur de représenter mon pays et puis, on a déjà remporté deux médailles de bronze. Une en ce qui me concerne, et je voudrais vraiment aller en chercher une 2e. On ne doit pas se cacher, on a un nouveau statut à assumer. C’est fini le temps où la Belgique était considérée comme l’underdog mais il faut bien se rendre compte de la chance que nous avons de participer pour la 4e fois d’affilée à un Euro car ce n’est pas si facile de se qualifier. Notre groupe est jeune mais en même temps, possède déjà pas mal d’expérience. On a aussi un petit vécu ensemble et les filles progressent depuis qu’elles évoluent à l’étranger pour la plupart. Je pense qu’on a donc une très belle carte à jouer et j’espère qu’on ira le plus loin possible dans cette compétition ".

Pas de WNBA cette saison

Et pour être au top avec les Belgian Cats, la Liégeoise a, comme l’a fait également… Emma Meesseman, posé un geste fort en se privant de la WNBA cette saison, afin d’être disponible pour l’équipe nationale. Elle est donc convaincue de pouvoir réaliser de belles choses dans ce tournoi même si le choix n’a pas été facile à faire. " Une telle décision n’est jamais facile à prendre mais je pense que c’était le bon choix. Je le répète, je tenais à être présente avec les Cats car j’ai l’impression qu’on peut vraiment réaliser quelque chose de grand dans cet Euro. Et puis, il ne faut pas oublier les blessures qui ne m’ont pas épargnée cette saison. Je vais me donner à fond durant ce championnat d’Europe avant de pouvoir souffler un peu, retourner dans ma famille et bosser individuellement mais je vais quand même prendre un peu de vacances (rires). La saison a été très longue et ce n’est jamais évident d’enchaîner les compétitions. C’est physiquement mais surtout mentalement compliqué même si je suis concentré à 100% sur ce Championnat d’Europe ".

Une saison au top avec Lyon

Si la saison a été longue pour Julie Allemand, elle a aussi été marquée par un joli doublé avec l’ASVEL puisque les Lyonnaises ont remporté l’Eurocup et été sacrées championnes de France. Une saison que n’oubliera pas de sitôt l’internationale belge. " Ce doublé est fantastique, bien sûr, même si j’ai un petit regret d’être passé à côté d’un triplé historique. On aurait pu aussi gagner la coupe de France. Elle était à notre portée. Nous étions en finale mais on a mal géré certains moments cruciaux du match face à Basket Landes. Cela dit, on a décroché la coupe d’Europe, ce qui n’est pas rien, et surtout le titre de champion de France. C’est le trophée le plus important à mes yeux face à Villeneuve d’Ascq en finale. Un titre attendu à Lyon depuis quelques années. C’est une belle performance vu le niveau du championnat féminin en France, qui est un des plus relevés d’Europe. Je suis donc très fière de cette saison qui pourrait encore nous réserver de belles choses avec l’Euro ".

Tant avec Lyon qu’avec les Belgian Cats, Julie Allemand a augmenté son niveau de jeu. Elle a clairement franchi un palier cette saison : " J’ai passé un cap, surtout mentalement. Avec mes blessures, je suis resté trois mois sur la touche après une récidive. Dans ces moments-là, on se pose des questions et il faut arriver à gérer ce genre de situation. J’ai donc fait un step supplémentaire sur le plan mental, qui est la base pour tout athlète professionnel. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien en club, qu’en équipe nationale. Sur le plan sportif, avec les Cats, je fais désormais partie des anciennes alors que je n’ai que 25 ans. J’ai un rôle à jouer en essayant de trouver le juste milieu dans cette équipe, bien balancée, qui je le répète peut faire quelque chose de (très) bien, à condition de garder les pieds sur terre ".