Euro 2024 – Nos spécialistes foot analysent le tirage des Diables : "C’est un groupe à notre portée"

"On ne peut pas parler d’un mauvais tirage, dans la mesure où on évite la France et l’Angleterre, les deux 'ogres' du pot 2. En revanche, il valait sans doute mieux éviter la Suède dans le pot 3, même si elle ne traverse pas la meilleure période de son histoire. Bref, avec l’Autriche et la Suède, on est tombé sur deux adversaires consistants, mais qu’il doit être possible de dompter même si cela promet d’être serré.

Les deux derniers adversaires ne doivent et ne peuvent pas nous poser de problèmes. L’Estonie devient un adversaire " habituel " (rencontré lors des deux dernières campagnes qualificatives pour la Coupe du Monde !) et l’écart de niveau joue largement en notre faveur. Quant à l’Azerbaidjan, rencontré dans les années de "vache maigre" (2007 et 2011), il faudra aussi faire le plein de points, même si les conditions d’un long voyage vers Bakou ne sont jamais idéales."