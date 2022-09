Euro 2024 : les Diables Rouges sont dans le pot 1 mais pourraient affronter la France ou l'Angleterre en qualifications

La Belgique sera dans le pot 1 du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024 de football prévu le dimanche 9 octobre à Francfort en Allemagne. Les Diables Rouges pourraient cependant hériter de la France ou l'Angleterre, situés tous les deux dans le pot 2.

Dans le pot 1, établi sur base des classements en Ligue des Nations, la Belgique est accompagnée du Portugal, la Hongrie, la Suisse, la Pologne et le Danemark. Qualifiés pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations, les Pays-Bas, la Croatie, l'Espagne et l'Italie forment eux le pot 'UNL' et seront automatiquement versés dans un groupe de cinq équipes.

Suite à leurs mauvais résultats en Ligue des Nations, la France et l'Angleterre se retrouvent dans le pot 2 avec l'Autriche, la Tchéquie, le pays de Galles, Israël, la Bosnie, la Serbie, l'Écosse et la Finlande. L'Allemagne est elle directement qualifiée en tant que pays-hôte.

Suite aux sanctions après l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie est toujours suspendue de toutes les compétitions de l'UEFA, l'Union européenne de football, et ne peut pas participer aux qualifications. Le Bélarus, seul pays qui a montré son soutien à la Russie, est lui présent dans le pot 5.

Les 53 nations seront réparties dans dix groupes: sept de cinq équipes et trois de six équipes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l'Euro. Les trois derniers tickets se joueront lors des barrages en mars 2024.

Les qualifications pour l'Euro se joueront de mars à novembre 2023.