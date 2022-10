Euro 2024 : les Diables rouges héritent de l'Autriche et de la Suède, groupes exigeants pour la France et l'Italie

Les Diables rouges affronteront l'Autriche, la Suède, l'Azerbaïdjan et l'Estonie dans leur parcours de qualification pour l’Euro 2024 de football en Allemagne. C’est ce qui est ressorti du tirage au sort des éliminatoires qui a eu lieu ce dimanche à Francfort sur le coup de midi.

Le groupe F s'annonce donc abordable pour la Belgique alors que d'autres nations ont connu un tirage moins clément. On pense notamment aux Pays-Bas et à la France qui sont réunis dans le groupe B avec des adversaires comme l'Irlande et la Grèce.

Finalistes de la précédente édition, l'Italie et l'Angleterre se retrouvent dans le groupe C face à l'Ukraine et la Macédoine du Nord notamment (un mauvais souvenirs pour les Italiens).

Pour rappel, les dix vainqueurs de groupe et les dix deuxièmes de groupe se qualifient directement pour la phase finale. Les trois dernières places seront attribuées au terme des matchs de barrage, qui se joueront en mars 2024. L'Allemagne, pays organisateur, et la Russie, suspendue par l'UEFA, ne participent pas à ces qualifications.

Les rencontres de qualifications se dérouleront entre mars et novembre 2023.