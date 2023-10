Euro-2024: L'Espagne, l'Ecosse et la Turquie qualifiées

L'Espagne a assuré sa qualification à l'Euro 2024 de football en allant s'imposer dimanche 0-1 à Oslo contre la Norvège grâce à un but du prodige du FC Barcelone, Gavi.

Comme un symbole, c'est le jeune prodige du Barça Gavi, 19 ans, visage du renouveau de la Roja, qui a offert les trois points synonymes de qualification à son équipe en marquant à la 48e minute, son cinquième but en 25 sélections, déjà. Etouffé par la défense espagnole, Erling Haaland, auteur de 27 buts lors de ses 27 premières sélections, dont deux face à Chypre jeudi (4-0), a été parfaitement contenu et n'a pas pu jouer les héros. Les Espagnols, qui prennent la tête du groupe A avec 15 points, devant l'Ecosse, également qualifiée grâce à ce résultat, sont désormais assurés de terminer parmi les deux premiers.

La Norvège, troisième à cinq points de la tête, est distancée et devra aller chercher un résultat positif face à l'Ecosse lors de son dernier match pour espérer se qualifier pour les barrages, et espérer que la Serbie se qualifie dans le groupe G. Dans le groupe D, la Turquie a également validé son billet pour l'Euro en battant la Lettonie (4-0). La Turquie est en tête du groupe avec 16 points devant le pays de Galles et la Croatie (10). Les Gallois sont revenus à hauteur des Croates en les battant 2-1 dimanche.