Euro 2024 - Diables Rouges : une qualif' presque assurée, une première place à aller chercher

Le réglementent des European Qualifiers prévoit évidemment ces cas de figure et il établit des critères pour départager les équipes. Ils sont détaillés à l'article 15 :

a. plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;



b. meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;



c. plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;



d. si, après l’application des critères a) à c), plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères a) à c) sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères e) à k) s’appliquent dans l’ordre indiqué aux équipes encore à égalité :



e. meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;



f. plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;



g. plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matches du groupe ;



h. plus grand nombre de victoires dans tous les matches du groupe ;



i. plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans tous les matches du groupe ;



j. total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des cartons jaunes et des cartons rouges reçus par les joueurs et les officiels de l’équipe durant tous les matches de groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion pour deux cartons jaunes au cours d'un match = 3 points) ;



k. position dans le classement général de l’UEFA Nations League 2022/23 (voir le Règlement de l’UEFA Nations League).