Euro 2023, Belgique-Serbie : les Cats veulent s’ouvrir les portes des demi-finales (direct vidéo 14h55)

La Belgique affronte la Serbie en quarts de finale de l’Euro féminin de basket-ball. Les Belgian Cats, invaincues en phase de groupe, ambitionnent clairement une place dans le dernier carré. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo sur Tipik, Auvio et RTBF. be/sport à partir de 14h55.



Trois matches, trois victoires, les Belges ont bien négocié leur début de tournoi. Après deux succès faciles contre Israël et la République tchèque, les joueuses de Rachid Méziane ont livré manqué d’un peu de constance face à l’Italie. Une piqûre de rappel qui permettra sans doute au groupe de rester vigilant pour la suite du tournoi.



Le CV de la Serbie, qui a dominé la Grande-Bretagne en barrages, suscite de toute façon le respect avec deux titres (2015 et 2021) et un podium (3e en 2019) lors des quatre dernières éditions. Même si une nouvelle génération a pris le relais.