Euro 2022: les Red Flames au complet pour leur troisième entraînement en Angleterre

Alors qu’elles affronteront l’Islande dimanche pour leur première rencontre de l’Euro, les Red Flames se sont entraînées pour la troisième fois dans le complexe de Wigan Athletic. Les 23 joueuses sélectionnées ainsi que les deux réservistes Jill Janssens et Lenie Onzia étaient présentes sur la pelouse.

Pour cette séance à laquelle la presse n’a pu assister qu’un premier quart d’heure. L’entraînement a débuté par un échauffement, quelques étirements et des sprints avant des exercices avec ballon. Julie Biesmans, Marie Minnaert et Charlotte Tison rencontreront la presse un peu plus tard dans la journée dans l’hôtel de la délégation. Le dernier entraînement se déroulera ce samedi toujours à Wigan. Le match face à l’Islande se jouera à 18h00 au Manchester City Academy Stadium. Le coach fédéral Ives Serneels et la capitaine Tessa Wullaert préfaceront la rencontre samedi soir. L’Islande s’entraînera samedi au stade de Manchester. L’entraîneur Thorsteinn Halldorsson et la capitaine Sara Björk Gunnarsdottir rencontreront la presse auparavant.