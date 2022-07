Euro 2022 : les maîtres espions des Bleues, pièce précieuse pour déjouer l’échec

"Quand on a vu plusieurs matches, on donne la carte d’identité, le fonctionnement de l’équipe sur les plans offensif et défensif, les individualités qui ressortent aussi", résume Sorin. "L’idée c’est de repérer des comportements récurrents de l’équipe."

Diacre et ses adjoints ont déjà une connaissance précise des adversaires, alors le but des observateurs consiste soit à "la renforcer, soit à éveiller sur un point qui n’était pas forcément latent". Le danger ? "Noyer le staff" avec des éléments non nécessaires, "on essaye de donner trois, quatre points grand maximum sur chaque équipe".

Il faut donner "le maximum d’informations, y compris des choses qu’on pense personnelles. Après, le staff prend ou ne prend pas. C’est notre rôle, d’avoir un œil extérieur", poursuit son N.2.

De l’intérieur, le plan de bataille peut aussi être enrichi par l’expérience de certaines joueuses.

La gardienne Pauline Peyraud-Magnin, dernier rempart de la Juventus Turin, a fourni des renseignements utiles sur ses coéquipières italiennes avant le premier match face aux Azzurre (5-1). Autre exemple, Melvine Malard connaît la gardienne néerlandaise Daphne van Domselaar pour lui avoir infligé un doublé durant l’Euro 2019 des moins de 19 ans.

"Je viens d’en parler avec la coach !", en a rigolé l’attaquante de l’OL mercredi devant la presse, sans en rajouter. "Moi, donner des conseils ? J’en ai parlé un peu avec les observateurs", a-t-elle simplement prolongé.

Chaque camp dispose de ses propres pièces sur l’échiquier, à chacun désormais de les exploiter au mieux. Une place en demi-finale est en jeu.