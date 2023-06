Euro U21 : Jacky Mathijssen amer après le partage des Diablotins : "C’est de notre faute, on a eu les occasions pour tuer le match"

Alors qu’ils avaient tout en main, les Diablotins ont galvaudé leur avance face à la Géorgie pour leur deuxième match de l’Euro U21. Après la rencontre, l’entraîneur Jacky Mathijssen et plusieurs joueurs sont venus s’exprimer au micro de Lancelot Meulewaeter.

"Ma déception est très grande, c’est logique, a commencé par expliquer le sélectionneur. On jouait un bon match et on a eu des occasions pour le tuer mais on s’est relâché à certains moments. C’est un petit peu de la malchance mais c’est aussi de notre faute. On a eu des minutes difficiles mais on a ensuite eu de nouveau le contrôle du match en se créant des occasions de buts. Je ne crois pas que la peur était le gros problème mais plutôt le fait d’être bien placé à l’une ou l’autre occasion. On devait être présents et on ne l’a pas été. D’un point de vue des occasions, cela doit être une énorme différence entre les deux équipes mais on ne gagne pas." L’ancien entraîneur de Bruges a également concédé que c’était "dur" pour les joueurs et que la déception était "trop grande" pour évoquer la dernière rencontre face au Portugal.

De son côté, Zeno Debast ne s’est pas caché non plus. "Le vestiaire était silencieux, on ne parlait pas trop et c’est normal. On avait deux buts d’avance donc c’est un peu décevant de rentrer dans le vestiaire comme ça. Après le 2-1, on aurait peut-être dû rester un peu plus calme et dur avec le ballon. Le but géorgien est arrivé trop rapidement en deuxième mi-temps. Tout est encore à jouer, on doit gagner le prochain match donc il faudra travailler dessus et rester concentrés", a-t-il expliqué.

Le capitaine Aster Vranckx ne disait pas autre chose et préfère "se focaliser sur le prochain match" après un match à propos duquel "tout le monde sait qu’on méritait de gagner".