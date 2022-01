EUR, UNE VITRINE POUR BENITO MUSSOLINI, LE PREMIER FASCISTE

Un autre grandiose édifice prévu pour l’Exposition accueille, depuis 1955, le Musée de la Civilisation romaine. Si le palais abrite également le Musée astronomique et le Planétarium, on y admire surtout les objets issus de l’exposition consacrée en 1937-1938 à la Rome impériale d’Auguste, inaugurée un an après la proclamation de la renaissance de l’Empire par Mussolini, suite à l’occupation partielle de l’Ethiopie. Selon Emilio Gentile, l’exposition consacra " la continuité spirituelle entre la Rome antique et la Rome fasciste ".

Le Musée des Arts et Traditions populaires se réparti entre les deux palais initialement destinés à exposer les sciences et les traditions italiennes lors de l’Exposition universelle. Depuis 1956, on y admire les remarquables collections présentées lors de l’exposition du Cinquantenaire de l’unité italienne, en 1911. Centré sur l’homme et ses cultures, le musée est spécialisé dans les secteurs de l’archéologie, de la préhistoire, de la protohistoire, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie, de la démo-ethno-anthropologie et de l’ethnographie.