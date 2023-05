Euphorique après la folle victoire de Liverpool, Jürgen Klopp se claque la cuisse en allant chambrer le 4e arbitre

Le karma a fait une nouvelle victime. Dimanche après-midi, Liverpool et Tottenham nous ont offert un véritable thriller hollywoodien (4-3). Des buts, des émotions, du suspense : tous les ingrédients nécessaires pour vivre un bon match de Premier League.

Après avoir mené 3-0 après 15 petites minutes, les Reds ont baissé leur garde et se sont fait surprendre par des Spurs revanchards. Richarlison, buteur pour la première fois de la saison, pensait d'ailleurs offrir un point à son équipe en égalisant dans le temps additionnel mais c’était sans compter sur Jota, entré à l’heure de jeu, qui a profité d’une approximation adverse pour planter le but de la victoire une minute plus tard (90+4').

Une réalisation qui a rendu Jürgen Klopp complètement fou. L’entraîneur allemand s’est dirigé vers le quatrième arbitre pour le chambrer… avant de se claquer la cuisse en revenant vers son banc de touche. Le karma ne pardonne pas.