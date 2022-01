Euphoria : sur TikTok, les jeunes réinventent la série !

Les tenues vestimentaires des personnages d'"Euphoria" font aussi l'unanimité sur TikTok, et pas uniquement. Le moteur de recherche Stylight a constaté l'influence de la garde-robe des lycéens transgressifs de la série sur le dressing des téléspectateurs à l'issue de la diffusion du premier épisode de la deuxième saison.

Les recherches pour Batsheva ont augmenté de 300 % quand Lexi a porté un ensemble de la griffe new-yorkaise.

Si la plupart des jeunes utilisateurs de TikTok n'ont pas les moyens de s'offrir les vêtements apparaissant dans la série, ils s'en inspirent pour composer des tenues exubérantes que porteraient les élèves du lycée d'Euphoria.

Au programme : des robes aux innombrables découpes (merci la tendance "cut out"), des talons vertigineux, des tops en résilles et des jupes (plus ou moins longues) pour ces messieurs. Ces détournements parodiques apparaissent tous avec le hashtag #euphoriahighschool.