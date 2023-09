"Euphoria" : Sam Levinson aurait volé le travail de la photographe Petra Collins

De nombreux internautes soutiennent la photographe Petra Collins dont le travail aurait été copié-collé par un certain Sam Levinson, créateur de la série "Euphoria".

Photographie, esthétique et plafond de verre sont les termes qui décrivent l’affaire dans laquelle sont plongés Petra Collins et Sam Levinson. Collins est une photographe connue pour son univers particulier "à l’esthétique particulièrement léchée qui fait la part belle au mystique, à l’érotique, au fantasmagorique", comme l’a écrit Lise Lanot pour Konbini. Une artiste qui a, par ailleurs, travaillé avec de nombreuses personnalités telles que Cardi B, Megan Fox, Pamela Anderson, Billie Eilish mais aussi Zendaya, Barbie Ferreira ou encore Alexa Demie. Les trois dernières étant les actrices d’"Euphoria", série phare de ces dernières années créée par Sam Levinson.

Si "Euphoria" a essuyé pas mal de critiques notamment pour faire l’apologie de la drogue, l’esthétisme de la série a toujours été soulevé. Sam Levinson en a été félicité alors qu’il n’en est apparemment pas à l’origine. En effet, il n’aurait fait que calquer le travail de Petra Collins qui en plus de s’être fait recaler par HBO à la dernière minute pour le projet "Euphoria", n’a jamais été créditée. Sur Twitter (oui, on continue de dire "Twitter"), une interview de la photographe a été énormément partagée. On y découvre qu’elle a déménagé à Los Angeles "à cause de Sam Levinson" qui lui aurait dit qu’il avait "écrit une série basée sur [ses] photos". On apprend aussi que Collins a travaillé pour HBO pendant cinq mois : "J’ai créé tout un monde, j’ai fait le casting, bref, à la dernière minute, HBO me dit : ‘On ne t’embauche pas, tu es trop jeune.’ Je me suis dit : ‘Tant pis, merci beaucoup’, et qu’ils ne prendraient pas ma version de toute façon."

En voyant son travail être associé au nom d’un autre, Petra Collins a juste fondu en larmes : " J’ai commencé à pleurer, j’étais tellement choquée. Ça m’est déjà arrivé plusieurs fois ce genre de choses, mais pas à cette échelle. C’était tellement intense, parce que c’est l’esthétique que j’ai mis toute ma vie à bâtir, et maintenant, je dois la modifier parce qu’elle est entrée dans le mainstream, on me l’a volée. Le pire, c’est quand des gens qui ne sont pas au courant me disent que la série ressemble à mon travail."

De nombreux tweets soutiennent la photographe qui, comme de nombreuses femmes, s’est heurtée au plafond de verre. Plusieurs tweetos affirment que Petra s’était déjà démarquée à l’époque de Tumblr et expriment leur colère vis-à-vis de Sam Levinson qui avait également pris la place de la réalisatrice Amy Seimetz pour le projet "The Idol". C’est d’ailleurs après l’évincement de cette dernière que "le show avait déraillé d’une manière extravagante et dégoûtante" d’après "13 sources à l’appui", comme le rapporte le magazine Rolling Stone, selon Premiere.