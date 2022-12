"Euphoria", "Emily in Paris", "Bridgerton" : quelle est la série TV qui influence le plus la mode ?

Elles font et défont les tendances et influencent vos looks comme jamais auparavant. On ne parle ni des grandes maisons de luxe ni de Kim Kardashian mais des séries TV, devenues de véritables sources d'inspiration. La preuve avec le drama "Euphoria", série la plus influente sur la mode, parvenue en quelques mois à rendre les Y2K plus désirables que jamais.

Certaines séries TV sont indissociables de la mode. "Gossip Girl" et "Sex and the City" l'ont maintes fois prouvé en parvenant en un épisode seulement à propulser une marque ou un créateur au sommet en termes de popularité. Mais ces dernières années, l'influence des séries télévisées sur la fashion sphère est allée au-delà de tout ce que l'on avait pu voir jusqu'alors… Des dramas comme "Squid Game" ou "Lupin", aux synopsis pourtant très éloignés du folklore de la mode, sont parvenus à se hisser au rang de prescripteurs de tendances. Un phénomène qui a transformé de simples personnages fictifs en influenceurs mode incontournables.