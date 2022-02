Euphoria : comment reproduire les maquillages des héros ?

Alors que la série diffusée sur HBO vient de sortir sa deuxième saison, les téléspectateurs s’émerveillent devant les maquillages adoptés par les héros, comment les reproduire soi-même ?

Euphoria, c’est la nouvelle série préférée de la génération Z. Les thématiques mises en avant sont la recherche de soi, les relations amoureuses et amicales mais aussi l’addiction à toutes sortes de choses.

Depuis quelques semaines, on constate un engouement pour les looks des héros de la série sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok. Les jeunes téléspectateurs se prêtent au jeu et tentent à leur tour de reproduire ces looks colorés et pailletés.

Voici 3 conseils pour réaliser un maquillage inspiré d’Euphoria.