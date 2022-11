Eupen – Standard : la composition des Rouches est connue (Direct audio et commenté 20h45)

Nouveau déplacement pour le Standard qui, après sa large victoire acquise dans le dernier quart d’heure à Zulte Waregem (0-3), affronte Eupen ce samedi à l’occasion de la 16e journée de Pro League. Cette rencontre entre les Pandas et les Rouches est à suivre en direct audio et commenté dès 20h45.

Le Standard est en forme. Sur les dix derniers matches disputés, les Liégeois se sont imposés à huit reprises. Seuls Malines et Seraing sont parvenus à vaincre les Matricule 16, cinquième du championnat de Belgique.

De son côté, Eupen est en danger et se rapproche petit à petit de la zone rouge. 15e avec 12 points, les Pandas restent sur 3 victoires et 7 défaites et ne comptent plus qu’un point d’avance sur Seraing, premier relégué, et Zulte Waregem.

Vu la forme de leurs adversaires, les joueurs de Ronny Deila ont tout en main pour décrocher une troisième victoire consécutive.