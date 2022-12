Eupen s’adjuge un indécis bal des mal classés contre Seraing, Malines et le Cercle partagent

Plus tard dans la soirée, Malines et le Cercle de Bruges ont partagé l'enjeu (1-1). En supériorité numérique, les Malinois n'ont pas réussi à prendre plus d'un point malgré leurs nombreuses tentatives dont un penalty.

Le Cercle a surpris Malines peu après l'entame, lorsque Denkey lancé en profondeur par Francis a croisé son tir pour ouvrir la marque en faveur des Brugeois (0-1, 3e). Pour Malines, la frappe de Storm au quart d'heure était trop centrale pour inquiéter le portier (15e). Son incursion quelques minutes plus tard depuis le flanc gauche a requis une intervention plus difficile de Majecki (20e). Après un temps fort malinois, Denkey a failli dégoûter les Malinois sur corner mais sa reprise de la tête a été stoppée sur la ligne par Schoofs (22e). La frappe déviée de Daland aurait également pu surprendre, mais elle s'est finalement écartée du but (24e). De l'autre côté, un centre-tir de Storm a frappé la transversale brugeoise (34e).

Après une première mi-temps rythmée, la deuxième période a débuté sur des chapeaux de roue avec l'exclusion de Deman pour une deuxième carte jaune (52e). Réduits à dix, les Brugeois ont opéré des changements pour protéger leur avance. Le danger est d'abord venu de Schoofs, stoppé par Majecki (70e), mais le portier n'a su résister à une énième tentative de Storm, sur un tir enroulé à l'entrée de la surface (1-1, 71e).

En fin de match, Malines a tout fait pour arracher les trois points. Le KVM a même obtenu un penalty à la suite d'une phase confuse mais Malede ne s'est pas fait justice (87e), stoppé par Majecki avant que Storm ne touche encore la barre transversale (88e).

Au classement, Malines (14e avec 19 points) recolle à Eupen, tandis que le Cercle est 8e avec 26 points, à égalité avec le Standard, 7e, et Westerlo, 6e.