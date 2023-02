Eupen renverse Malines en fin de match, partage sans but entre l'OHL et le Cercle

Eupen a battu Malines, 2-1, pour la 25e journée de championnat de Belgique, vendredi. Menés au jeu, les Pandas ont puisé dans leurs ressources pour inscrire deux buts en fin de rencontre et arracher trois points cruciaux pour le maintien.

Verstraete a inscrit le but malinois en début de match. À la suite d'un petit numéro de Storm sur le flanc gauche, le milieu de terrain a hérité du ballon et a décoché un tir en un temps en pleine lucarne, laissant Moser totalement impuissant (0-1, 10e).

Les Malinois ont longtemps cru obtenir les trois points, en mettant la main sur la rencontre et ne laissant que peu d'opportunités à Eupen. Mais en fin de match, N'dri a réussi à égaliser en convertissant de la tête une phase arrêtée aux abords de la surface qu'il avait lui-même provoquée (1-1, 86e).

Galvanisés après avoir été en difficultés pendant presque toute la rencontre, les Pandas ont fini par renverser la vapeur grâce au but de Baiye, lequel a frappé de l'intérieur du pied à l'entrée de la surface à la suite d'un corner rabattu par Davo (2-1, 90e+1).

Au classement, Eupen vient souffler dans la nuque de Malines. Au bord de la zone rouge avant la rencontre, les Germanophones sont 14es et comptent désormais 25 points, soit 5 de plus que Zulte Waregem, premier relégable. Malines est à la peine et n'a pris qu'1 point sur 9. Avec un match de moins, les Malinois en 13e position n'ont plus qu'une longueur d'avance sur Eupen.

Vendredi soir, Louvain et le Cercle de Bruges ont partagé l'enjeu, 0-0, pour la 25e journée de Jupiler Pro League. Le Cercle remonte temporairement dans le top 8.