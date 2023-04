Eupen face à son destin pour rester en D1A

Les Germanophones avaient une première balle de match semaine dernière pour assurer la mission sauvetage contre Zulte Waregem justement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes d’Edward Still l’ont bien gâché à coups d’erreurs défensives et avec un score sans appel de 1-5 en faveur des Flandriens. Zulte Waregem oblige donc le club phare des Cantons de l’Est à devoir assurer leur maintien mathématiquement lors de la dernière journée. Et la mission s’annonce délicate puisque c’est au Club de Bruges qu’Eupen se déplace. Les Brugeois doivent d’ailleurs l’emporter pour espérer coiffer Gand et le Standard et accrocher le top 4. Le suspense est donc à son paroxysme alors qu’Eupen a joué avec son bonheur plusieurs fois en cette fin de saison (contre Ostende et Courtrai notamment). Au-delà de ça, l’effet Still ne s’est jamais fait ressentir au Kehrweg. L’ancien coach de Charleroi, arrivé en novembre à la place de Bernd Storck, possède un faible bilan de 12/48 et n’a pas réussi à faire mieux que son prédécesseur (16/51).