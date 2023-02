Eupen et Genk se neutralisent au terme d’un match intense

Eupen et Genk s’affrontaient ce mercredi soir en match d’alignement. Souvenez-vous, la rencontre, prévue le 20 janvier dernier, n’avait pas pu avoir lieu en raison d’importantes chutes de neige. Au terme d’un match très intense, les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1).

Dominé en début de partie, le Racing Genk a fait le gros dos face à des Pandas survoltés, puis a marqué. Orphelins de leur meilleur buteur Onuachu, parti du côté de Southampton, les Limbourgeois n’en restent pas moins efficaces. Magnifiquement servi dans la profondeur par capitaine Heynen, Paintsil a remporté son face à face avec Moser pour donner l’avantage aux siens un peu contre le cours de jeu (0-1, 17').

Loin d’être abattus, les Eupenois ont continué de pousser et ont été récompensés de leurs efforts quelques minutes plus tard. C’est l’inévitable Peeters, de retour après son opération du nez, qui a égalisé sur penalty (1-1, 26').

En deuxième période, le leader de notre championnat s’est créé plusieurs belles opportunités avant de se faire peur à l’entrée du dernier quart d’heure. Sur coup franc, Peeters a déposé le ballon sur la tête de Lambert qui a crucifié Vandevoordt. 2-1 ? Et bien non ! La VAR est intervenue et l’arbitre a décidé d’annuler le but eupenois pour un hors-jeu de Prevljak, qui aurait influencé la phase. Coup dur pour les Pandas qui, à leur tour, ont fait le gros dos pour finalement empocher un point vital dans la course au maintien.

Ce partage fait les affaires de l’Union Saint-Gilloise, qui n’est plus qu’à 7 petits points du Racing Genk.