Eupen décroche sa deuxième victoire de la saison et abandonne la lanterne rouge

A la reprise, Westerlo a de nouveau manqué une opportunité lorsque Dierckx a ponctué un raid sur la droite par une passe dans le rectangle mais Igor Vetokele, au petit rectangle, et Foster, au second poteau, sont arrivés trop tard pour prolonger le ballon dans le but (49e). Si Westerlo a conservé la possession, il a fallu patienter avant de voir une frappe entre les poteaux. Dans cet exercice, les Germanophones étaient plus précis à l'image de Christie-Davies, dont la frappe a été déviée en corner (79e). Mais Eupen a été récompensé pour sa combativité grâce à une frappe enroulée dans le coin opposé de Nuhu (84e).

Westerlo a foncé vers l'égalisation et aurait pu la saisir sur un penalty accordé pour une faute de main de Gary Magnée mais Moser a sorti le tir dans l'angle de Dierckx (90e+3)