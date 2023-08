Eupen crée la surprise en s’imposant sur le terrain de Genk

Genk s’est incliné 0-1 samedi après-midi face à Eupen lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Wouter Vrancken n’ont jamais su trouver la clé pour répondre à l’ouverture du score eupenoise par Charles-Cook en début de match (2e).

La première occasion fut la bonne pour les Eupenois qui ouvraient la marque très tôt. Charles-Cook reprenait un centre de la droite délivré par Magnée pour ajuster Vandevoordt d’une tête décroisée et donner l’avantage aux Pandas (2e).

Eupen laissait le jeu aux Limbourgeois et Genk partait ensuite à l’assaut du but adverse. Trésor plaçait un coup franc direct à côté (7e) tandis qu’El Khannous heurtait le poteau (17e) suite à un enchaînement de dribbles. L’international marocain passait à nouveau près d’égaliser deux minutes plus tard (19e) suite à une frappe enroulée venue de la droite.

En fin de mi-temps, Arteaga manquait sa frappe après une combinaison à 3 avec Trésor et Colins Sor (45e+2). Cette action concluait une mi-temps largement à l’avantage de Genk, avec 17 tirs, dont aucun cadré. En début de seconde mi-temps, Isaac Nuhu alertait Vandevoordt d’une frappe puissante (47e). Genk répondait par sa première frappe cadrée du match, une tête de Collins Sor, facilement captée par Nurudeen (55e).

Tolu Arokodare, entré à la place de Collins Sor, manquait le cadre sur une reprise de volée (76e) suite à un centre de la droite. Le match se terminait sans occasions franches pour les deux équipes et par une victoire surprise de l’équipe entraînée par Florian Kohfeldt.

Les Genkois ratent l’occasion de rejoindre l’Union (6 points), victorieuse du Standard vendredi, en tête de la compétition et restent donc à 3 unités. Eupen reste invaincu et accumule 4 unités.

La deuxième journée de Jupiler Pro League se poursuivra ce samedi avec Cercle-Charleroi et OHL-RWDM.