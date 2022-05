Eupen annonce déjà l’arrivée de Jan Gorenc, son premier transfert pour la saison prochaine

L’exercice 2021-2022 à peine terminé, l’AS Eupen est déjà tourné vers la saison prochaine. Le club germanophone a annoncé la signature de son premier transfert : Jan Gorenc. Le solide défenseur (1m92) de 22 ans débarque en provenance du NS Mura. Le Slovène a signé un contrat de deux ans.

Gorenc possède déjà quelques lignes à son palmarès. Il a remporté la Coupe de Slovénie (2020) puis le titre de champion (2021) avec le NS Mura. En deux ans et demi, il a disputé 83 matches et a même acquis une petite expérience européenne avec 11 matches en tour préliminaires de Champions League et d’Europa League et 4 matches de Conference League. Il a aussi inscrit 8 buts.



Le droitier de Brezice "peut évoluer aussi bien à son poste principal de défenseur central que sur les deux côtés de la défense", précise Eupen.

"Nous nous réjouissons de l’engagement de Jan Gorenc. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il a déjà fait ses preuves comme joueur titulaire du champion national NS Mura en première division slovène et lors de compétitions internationales. Après le départ de nos défenseurs Jordi Amat et Jonathan Heris, Jan Gorenc nous aidera à rebâtir une défense stable pour la nouvelle saison", se réjouit Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen.