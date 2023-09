Eupen – Anderlecht : Riemer aligne Dreyer, Hazard et Vazquez (direct commenté et audio 16h)

Anderlecht se déplace à Eupen ce samedi dans le cadre de la 9e journée de Pro League. Un match abordable pour les Mauves qui voudront retrouver la victoire après trois partages en championnat.

>> Suivez le match en direct audio sur Vivacité

Anderlecht va-t-il enfin débloquer son compteur de victoire en ce mois de septembre en Pro League ? S’ils veulent le faire, les joueurs de Brian Riemer n’ont de toute façon plus le choix. Car ce samedi à Eupen, c’est la dernière possibilité pour les Mauves de ne pas rester sur un mois de septembre sans victoire. Mais pour l’emporter, Riemer devra composer sans Delaney. Blessé jusqu’au mois de novembre, le coach Danois va devoir modifier son entrejeu.

Mais ça tombe bien, le déplacement au Kehrweg la saison passée s’était soldé par une victoire 1-0 (but de Raman à la 50e). D’autant plus qu’Anderlecht a pris le dessus sur Eupen ces derniers temps. Il reste invaincu lors de ses quatre derniers matches de Pro League (3V et 1N). Eupen est à la recherche de sa première victoire en championnat face aux Mauves depuis janvier 2021.

Ces trois points feraient du bien à Anderlecht qui retrouverait donc le chemin de la victoire avant d’accueillir Malines et de se déplacer au Standard lors du début octobre.