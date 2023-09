"Eunice" de Lisette Lombé : comment faire face au deuil ?

Le garçon qu’Eunice aimait a prononcé le mot "rupture", celui tant redouté, et le monde s’est effondré. Pour échapper à cette douleur, elle s’enivre au point d’engourdir toutes ses sensations. Ce sont les appels en absences de son père et de sa tante qui la sortent de sa gueule de bois. Sa mère, Jeanne, Jane pour les intimes, est morte. Les policiers disent qu’elle aurait chuté d’une péniche et se serait noyée. Après le choc de la nouvelle, il est urgent d’entamer les démarches nécessaires.

Eunice, désemparée, doit aussi faire face à des découvertes surprenantes provenant des résultats toxicologiques de l’autopsie. Elle découvre que sa mère se droguait lors de soirées et que son père était au courant.

L’image qu’elle avait construite de sa mère commence à se désagréger laissant apparaître des zones d’ombre. Ce qu’elle dit de sa mère se traduit par ces mots "Ta mère est un puzzle. Chaque personne que tu rencontres te confie une pièce dont la teinte vient modifier ce que tu croyais déjà savoir d’elle. Tu ne connais pas Jane. Son écorce, sa surface, sa carapace, oui. Ses aspirations profondes, ses fantasmes, ses regrets, non."

Lorsqu’elle tombe par hasard sur l’agenda de sa mère, elle est intriguée par des initiales qui reviennent à plusieurs reprises, ainsi que par l’adresse d’un hôtel où sa mère se rendait. Une enquête personnelle commence, et en même temps, un retour dans son enfance fait remonter à la surface des souvenirs enfouis.