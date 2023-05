Eugene Shoemaker, le premier être humain qui repose sur la Lune

Eugene Shoemaker est le tout premier être humain dont les restes reposent sur la Lune, voici son histoire.

Eugene 'Gene' Shoemaker ("Shoemaker" voulant dire littéralement "cordonnier"), né le 28 avril 1928 à Los Angeles, est un passionné de géologie qui dédiera sa vie à la recherche et à l’espace. Diplômé de Caltech à 19 ans, il travaillera à partir de 1950 pour le "United States Geological Survey" pour étudier les processus volcaniques et rechercher des gisements d’uranium. Un an plus tard, il épousera sa collègue Carolyn avec qui il travaillera sur divers projets, comme le raconte Carolyn sur CNN.