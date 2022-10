EU Talent Pool Pilot: європейський інструмент пошуку роботи | L’outil européen de recherche d’emploi

Initiative européenne, l’outil " EU Talent Pool Pilot " vous aide à créer votre CV et partager vos compétences professionnelles avec plus de 4000 employeurs européenS soigneusement sélectionnés, ainsi qu’avec les membres et partenaires d'EURES, les services européens de l'emploi.

EURES est un réseau de coopération européen entre la Commission européenne, l'Autorité européenne du travail (AET), les services publics nationaux de l'emploi et d'autres Membres et Partenaires en Europe.

Le portail EURES contient plus de 3 millions d'offres d'emploi ! Les employeurs peuvent y rechercher des candidats dans une large base de données de CV.

Environ 1 000 conseillers EURES apportent leur soutien avant, pendant et après le processus de recrutement des candidats.

Pour bénéficier de cet outil, il faut commencer par s'inscrire sur le portail EURES et suivre les démarches détaillées sur cette page : https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en