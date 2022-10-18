EU Talent Pool Pilot: європейський інструмент пошуку роботи | L’outil européen de recherche d’emploi

Європейська ініціатива, інструмент "EU Talent Pool Pilot", допоможе вам створити своє резюме та поділитися своїми професійними навичками з більш ніж 4000 ретельно відібраними європейськими роботодавцями, а також з членами та партнерами EURES, європейськими службами використання.

EURES – це європейська мережа співпраці між Європейською комісією, Європейським органом з питань праці (ELA), національними державними службами зайнятості та іншими членами та партнерами в Європі.

Портал EURES містить понад 3 мільйони вакансій! Тут роботодавці можуть шукати кандидатів за великою базою резюме.

Близько 1000 радників EURES надають підтримку до, під час і після процесу набору кандидатів.

Щоб скористатися цим інструментом, ви повинні спочатку зареєструватися на порталі EURES і виконати кроки, описані на цій сторінці: https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en