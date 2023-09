Etudes universitaires : la première édition du concours d’admission en médecine et en dentisterie a livré ses résultats

Depuis 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) organisait un examen d’entrée qui laissait entrer dans ces filières tous ceux qui réussissaient l’épreuve de sélection. En échange d’un relèvement des numéros Inami dévolus aux médecins francophones, la FWB a accepté l’an dernier de transformer son examen en concours d’entrée, lequel n’ouvrira les portes des facultés de médecine et de dentisterie qu’à un nombre prédéterminé de lauréats. "S’agissant d’un concours et non plus d’un examen d’entrée, il n’y a plus de cote d’exclusion ni de moyenne à atteindre. Désormais, tous les candidats et candidates classés en ordre utile ont l’opportunité de commencer des études de médecine ou de dentisterie", rappelle dans un communiqué l’Ares qui organisait l’épreuve le 25 août dernier à Brussels Expo sur le plateau du Heysel. L’épreuve, unique, comportait un total de 80 questions à choix multiples sous la forme de deux séries de 40 questions portant chacune sur l’une des 6 matières fixées par décret et réparties en deux catégories à savoir : "connaissance et compréhension des matières scientifiques" et "communication et analyse critique de l’information".