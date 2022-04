Etudes de médecine : les doyens des facultés de médecine satisfaits de l'instauration d'un concours d'entrée

Le Collège des facultés de médecine et médecine dentaire des universités francophones s'est réjoui samedi de l'accord sur les quotas Inami conclu vendredi entre le gouvernement fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). L'instauration, dès la rentrée 2023, d'un concours d'accès permet "un processus respectueux des étudiantes et étudiants qui débuteront ces études et de celles et ceux déjà en formation, tant au niveau de l'équité que de la transparence", a-t-il estimé dans un communiqué.

L'épineux dossier des numéros Inami, source de tensions sur la planification de l'offre médicale entre les différents niveaux de pouvoir depuis 25 ans, a connu son épilogue vendredi avec l'accord passé entre le fédéral et la FWB. Il prévoit la mise en place d'un concours d'accès aux études de médecine en lieu et place de l'actuel examen d'entrée et garantit à l'ensemble des étudiantes et étudiants actuellement en cursus d'obtenir un numéro Inami une fois diplômés.

"Tous et toutes auront la certitude d'obtenir un numéro Inami et pourront se former sereinement", tandis que "les facultés pourront maintenir un niveau élevé de formation", ont salué la doyenne et les doyens des facultés concernées.