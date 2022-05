Etudes de médecine : la commission Santé valide le projet de loi santé de Vandenbroucke, sans le volet Inami

Un accord est finalement intervenu entre les deux institutions le 29 avril dernier. L'accès aux études de médecine et de dentisterie côté francophone sera organisé à partir de 2023 sur base non plus d'un examen d'entrée comme actuellement, mais bien d'un concours d'admission où seul un nombre prédéterminé de lauréats pourra entamer ces études.

La conclusion de cet accord permet dès lors au projet de loi du ministre de la Santé de reprendre son parcours parlementaire, expurgé de son volet "numéros Inami".

"Nous laissons derrière nous une histoire de 25 ans et entamons un nouveau chapitre", s'est réjoui Frank Vandenbroucke.