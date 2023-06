Etudes de médecine et dentisterie : du côté francophone, 1543 étudiants pourront s’inscrire pour la rentrée 2023

Si les étudiants autorisés à entamer leur parcours en médecine pour l’année académique 2023-2024 sont plus nombreux, c’est parce que, six ans plus tard, à l’horizon 2029 davantage d’étudiants seront autorisés à se spécialiser après avoir réussi leurs six années de médecine.

Du côté flamand, en 2029, 1244 étudiants ayant réussi leurs six années de médecine seront admis en spécialisation.

Du côté francophone, les quotas INAMI fixent à 929 le nombre d’étudiants étudiants ayant achevé avec succès leur parcours de six années en médecine qui pourront se spécialiser dans le but d’exercer la profession. Ce nombre d’étudiants admis en spécialisation est en augmentation. En 2028, par exemple, ils ne seront que 744 étudiants à être admis en spécialisation. En 2029, en dentisterie, ce sont 106 étudiants qui obtiendront un numéro INAMI pour exercer leur profession.

Pour les étudiants qui se lanceront dans ces études lors de la rentrée académique 2023-2024, les chances d’exercer le métier de médecin en cas de réussite seront donc plus grandes.

L'écart entre les 1366 étudiants admis en médecine dès septembre 2023 et les 929 numéros INAMI qui seront en attribués en 2029 est justifié par un calcul basé sur le "taux de déperdition" et qui permet d'anticiper le nombre d'étudiants qui ne s'inscriront pas aux études, ne les finiront pas ou ne les poursuivront pas en Belgique.

Notons que, tant du côté flamand que du côté francophone, la volonté est affichée d’inciter les étudiants arrivés au bout de leurs six premières années de médecine à se tourner vers une spécialisation en médecine générale, vu la pénurie de médecins généralistes.