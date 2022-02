Etudes de médecine en Fédération Wallonie-Bruxelles : "Des étudiants vont peut-être s’inscrire en n’étant pas certains d’avoir un numéro INAMI"

Va-t-on être obligé côté francophone d’imposer à nouveau un numérus clausus en Belgique ? Le ministre fédéral Frank Vandenbroucke passe-t-il en force, là où ses prédécesseurs avaient opté pour la négociation avec le sud du pays ?

Le CDH veut activer le conflit d’intérêt, un bazooka institutionnel typiquement belge, pour bloquer le texte fédéral. Alda Greoli, députée CDH au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ex-ministre wallonne de la santé, était sur le plateau de François Heureux et Thomas Gadisseux dans la matinale de La Première ce mercredi pour nous dire pourquoi.

"Ce n’est pas une question d’être francophone ou néerlandophone, c’est une question de qualité des soins de santé pour l’ensemble de la population", explique-t-elle. "Une commune wallonne sur deux est en pénurie de médecins généralistes. Si on prend Bruxelles et sa région, quasiment 40% des médecins généralistes pourraient partir à la pension d’ici 2027. Et si je prends la pyramide des âges en général, la majorité des médecins ont plus de 55 ans."