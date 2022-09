Etudes de médecine : 586 étudiants lauréats de la seconde épreuve de l'examen d'entrée, la FEF dénonce

En ce qui concerne les résultats en tant que tels, le taux de proclamation à cette seconde épreuve est de 12,86%, inférieur au taux de réussite (17,25%) en raison d'un trop grand nombre de personnes ne résidant pas en Belgique qui ont réussi l'examen.

Pour éviter un trop grand nombre d'inscriptions de non-résidents, ces derniers ne peuvent en effet représenter plus de 30% des inscrits. Lorsque cette proportion est dépassée en termes de réussite, ce qui était le cas cette fois, seuls celles et ceux qui se sont classés en ordre utile - qui ont obtenu les meilleures notes - sont finalement autorisés à s'inscrire. Ainsi, 160 personnes non résidentes ont été proclamées lauréates alors que 343 avaient rempli les critères de réussite.

Près de la moitié des personnes qui se sont présentées (43,34%) ne résidaient pas en Belgique. Une grande majorité (80%) des candidats avaient déjà tenté leur chance en juillet et les femmes étaient deux fois plus nombreuses que les hommes.