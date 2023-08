Etudes de médecine : 4300 candidats attendus ce matin pour le premier concours d’entrée

Ça va phosphorer ce vendredi à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel. Plus de 4300 personnes y sont en effet attendues pour participer au tout premier concours d’entrée en faculté de médecine et de dentisterie organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Seuls les 1543 meilleurs classés seront admis.

Cette épreuve écrite est prévue entre 9h30 et 17h00. Elle comptera 80 questions à choix multiples portant chacune sur l’une des 6 matières fixées par décret et réparties en 2 catégories : "connaissance et compréhension des matières scientifiques" et "communication et analyse critique de l’information".