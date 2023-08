Etudes de médecine : 3.755 personnes ont participé au tout premier concours d’admission

"Les francophones le disent depuis longtemps, les néerlandophones ont mis plus de temps à le dire : aujourd’hui on sait très bien qu’il y a une pénurie de médecins, particulièrement en zone rurale", explique au micro de La Première Laurent Despy, administrateur de l’ARES, l’institution qui chapeaute l’enseignement supérieur. "Et donc de savoir qu’à présent on définit préalablement un nombre de personnes qui, sur le marché de l’emploi pourront exercer effectivement la médecine, permettra à terme de remplir les cases vides. […] Ce n’est pas la solution idéale, mais c’est à mon avis un signal positif pour trouver le nombre de médecins maximum."

Le nombre de candidats non-résidents qui seront admis a lui été réduit à 15% du nombre total d’admissibles, contre 30% jusqu’ici.