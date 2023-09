Etudes d’instituteur : tendance à la baisse des inscriptions

Si la tendance à la baisse des inscriptions devait se confirmer après la clôture des inscriptions, elle ne serait pas vraiment une surprise. Depuis 5 ans, en effet, les étudiants sont de moins en moins nombreux à choisir ces filières et ce n’est pas rassurant à l’heure où les pénuries d’enseignants se confirment d’année en année. Alors, même si les inscriptions 2023 sont stables, elles restent insuffisantes, estime Zaytuni Anas, directeur du département pédagogique à la Haute Ecole Francisco Ferrer : " Il faudrait logiquement des effectifs encore plus importants pour répondre aux besoins car dans les grands bassins, il faudra plus d’enseignants, et des enseignants de mieux en mieux formés or on sait que dans l’enseignement obligatoire, on peine à recruter des enseignants en langue germanique, en sciences ou en mathématique".

En 2023, la formation pour devenir instituteur dans l’enseignement fondamental ou professeur dans le cycle secondaire inférieur est passée de trois à quatre ans. Cela n’aura manifestement pas motivé davantage d’étudiants à choisir cette filière. Une tendance à confirmer dans les prochaines semaines.