Etudes d’ingénieur civil : les élèves de rhéto auront quelques jours de moins pour préparer l’examen d’admission

Les élèves de rhéto qui souhaitent passer l’examen d’admission aux études d’ingénieur civil auront quelques jours de moins que les années précédentes pour s’y préparer. C’est un effet collatéral de la modification du calendrier scolaire dans l’enseignement obligatoire. Explications.

En 2023, les épreuves de l’examen d’admission auront lieu les 5 et 6 juillet, alors que l’année scolaire s’achève officiellement le 7. En soi, cela ne pose pas de problème, car dans le secondaire, les derniers jours de l’année sont traditionnellement consacrés aux conseils de classe, remises de bulletins et autres consultations de copies. Les élèves ne sont donc déjà plus à l’école.

Ce qui est plus gênant, c’est que les classes de rhéto ne termineront leur session qu’aux alentours des 28 ou 29 juin. Les élèves qui souhaitent passer l’examen d’admission aux études d’ingénieur civil n’auront donc pas vraiment le temps de décompresser. Ils devront rapidement s’y remettre pour revoir la matière.

"Pour faire du drill accompagné, entre la fin de leurs examens de rhétorique et l’examen d’entrée, ça ne va pas être facile, s’inquiète Bernard Fabry, professeur de mathématiques et de physique au Collège Saint-Guibert à Gembloux. On peut compter une petite semaine, au lieu de deux semaines les autres années. Je ne sais pas du tout ce que cela va donner. J’ai peur qu’ils soient fatigués psychologiquement de leur session de fin de rhéto. Et puis c’est une ambiance festive, avec le bal des rhétos auquel ils voudront certainement participer, ce que je comprends. Ca va être un peu chaud pour eux."